Super Smash Bros. Ultimate incontra Cuphead: le icone Nintendo in stile cartoon anni '30

Dopo essere diventato un costume speciale per il lottatore Guerriero Mii, ecco che grazie all'egregio lavoro di un artista Cuphead e Super Smash Bros. Ultimate trovano un nuovo punto di incontro.

Daniel Cortes è il disegnatore che da 18 giorni a questa parte si è prefisso il buon proposito di reinterpretare tutti i personaggi del folto roster del browler game Nintendo nello stile dell'apprezzato run-and-gun di Studio MDHR, che come ben saprete si basa a sua volta sul canone estetico degli iconici cartoon americani anni '30. I risultati, come potete osservare, sono notevoli, e fra i volti reimmaginati dall'artista troviamo Link di The Legend of Zelda, Mario, Luigi, Peach, Bowser, Samus e Ridley di Metroid, Simon Belmont di Castlevania e altri ancora.

Vi invitiamo dunque a prendere visione degli screenshot che trovate in calce alla notizia e, magari, a fare visita al profilo Twitter di Daniel Cortes dove potrete continuare a seguire tutti i prossimi aggiornamenti. Cosa ne pensate di questo lavoro di reinterpretazione dei personaggi di Super Smash Bros. Ultimate?

Ricordiamo che il picchiaduro per Nintendo Switch si è recentemente arricchito con l'arrivo di Sephiroth di Final Fantasy VII, nel mentre il compositore originale della serie di Halo si è detto entusiasta all'idea di una possibile collaborazione tra Microsoft e Nintendo per l'eventuale introduzione di Master Chief tra i lottatori del gioco.