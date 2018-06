Super Smash Bros Ultimate: il picchiaduro Nintendo monopolizza l'E3 (Video Anteprima)

Nintendo ha portato Super Smash Bros. Ultimate all'E3 2018, scegliendo la fiera per un reveal completo del nuovo picchiaduro in uscita il 7 dicembre in esclusiva su Switch.

Questo nuovo capitolo della saga mette in chiaro le sue ambizioni fin dal titolo: sarà la versione definitiva del picchiaduro, uno dei crossover più grandi mai realizzati da Nintendo e una vera e propria lettera d'amore per tutti i fan. Ci saranno tutti, ma proprio tutti! Le innumerevoli mascotte della casa di Kyoto, le tre versioni di Link che si sono avvicendate nei capitoli precedenti, i "villain" storici di Mario, la coppia di Ice Climbers, e poi ancora i protagonisti prestati a Smash Bros da Capcom, Konami, SEGA. Ritornano infatti Sonic, Pac-Man, Megaman e pure Solid Snake, che vanterà la voce del doppiatore storico, David Hayter. Tra i nuovi arrivati ci sono invece Ridley della serie Metroid e l'Inkling di Splatoon.

Forse non sarà l'esclusiva più popolare fra quelle della Grande N, ma senza ombra di dubbio ha la caratura delle migliori produzioni, e sarà capace di chiudere in bellezza il secondo anno di Nintendo Switch. Se volete saperne di più vi invitiamo a guardare la Video Anteprima in apertura oppure a leggere l'anteprima di Super Smash Bros. Ultimate a cura del nostro Francesco Fossetti.