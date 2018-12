Super Smash Bros Ultimate: il picchiaduro Nintendo scatena la sua furia nella nostra Video Recensione

Destinato ad espandersi ulteriormente sul lungo termine, Super Smash Bros Ultimate è un capitolo che preferisce concentrarsi sul perfezionamento di una formula ludica ormai giunta alla piena maturità.

Forte di un bilanciamento impeccabile, che lo rende adatto a qualsiasi tipo di utenza, Ultimate è il capitolo della serie più grande, completo e soprattutto equilibrato: è il culmine dell'evoluzione di una saga in cui sostanza e qualità convivono in armonia, nonché un grande capolavoro che chiude nel migliore dei modi possibili il 2018 di Switch.

Super Smash Bros Ultimate è un gioco monumentale, una vera e propria enciclopedia della serie, un picchiaduro perfetto sia per gli appassionati di vecchia data che per i nuovo giocatori. Forte di un roster sterminato e di tantissime modalità di gioco in multi e single player, il nuovo Super Smash Bros ha tutte le carte in regola per conquistare gli amanti del genere senza troppe difficoltà.