Super Smash Bros. Ultimate è il picchiaduro più venduto della storia

Lo scorso mercoledì, Nintendo ha comunicato i risultati finanziari relativi ai primi tre mesi del 2019 e ha fissato gli obiettivi per l'anno fiscale appena cominciato. Come d'abitudine, la casa di Kyoto ha anche svelato i dati di vendita cumulativi aggiornati di tutti i suoi giochi.

Abbiamo così scoperto che Super Smash Bros. Ultimate ha raggiunto la strabiliante cifra di 13,81 milioni di copie piazzate. Grazie a questo risultato, l'ennesimo grande gioco di Masahiro Sakurai è diventato il picchiaduro più venduto della storia dei videogiochi. Negli ultimi tre mesi Ultimate ha infatti superato Brawl, che è fermo a 13,30 milioni di copie. È bene precisare che dal calcolo sono escluse le molteplici versioni di Street Fighter 2, che stando a Fandom superano le 20 milioni di copie cumulative, e Super Smash Bros. per Wii U e 3DS, che assieme raggiungono le 14,85 milioni di copie. In questi casi, tuttavia, si tratta di titoli pubblicati in versioni differenti e su diverse piattaforme.

Ciò che davvero stupisce è la rapidità con la quale Super Smash Bros. Ultimate ha raggiunto questo incredibile risultato. C'ha messo meno di quattro mesi, dal momento che è uscito il 7 dicembre 2018 e i dati comunicati da Nintendo sono aggiornati al 31 marzo 2019. Prima i salutarvi, vi ricordiamo che pochi giorni fa Joker si è unito al roster.