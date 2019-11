Super Smash Bros. Ultimate è diventato il picchiaduro più venduto della storia

Osservando l'inarrestabile progressione delle vendite negli ultimi mesi, ne avevamo avuto il sentore... e alla fine è successo davvero. A meno di una anno dal debutto sul mercato, Super Smash Bros. Ultimate è diventato il picchiaduro più venduto di tutti i tempi.

In occasione dell'ultima riunione con gli azionisti, la stessa durante la quale abbiamo appreso del raggiungimento delle 41,67 milioni di Switch distribuite, Nintendo ha rivelato che Super Smash Bros. Ultimate ha venduto la bellezza di 15,71 milioni di copie. Un risultato strabiliante, aggiornato al 30 settembre 2019 e pertanto raggiunto in poco più di 9 mesi, che non solo lo rende il capitolo di maggior successo della saga Smash Bros., ma anche il picchiaduro di maggior successo di tutti i tempi.

L'ultima opera di Masahiro Sakurai ha scalzato dalla vetta sua maestà Street Fighter II, che ha tuttavia potuto contare tanti anni di commercializzazione, oltre che su numerose versioni uscite sulle piattaforma più disparate. Un successo che ha inoltre permesso alla saga di Super Smash Bros. di diventare la più venduta di sempre in ambito picchiaduro, grazie alle sue 53.03 milioni di copie piazzate. Tekken, Dragon Ball, Street Fighter e Mortal Kombat siedono tutte tra le 45 e le 47 milioni di unità vendute.

Super Smash Bros. Ultimate regna anche nella scena eSport: all'EVO 2019, il picchiaduro Nintendo contava 3.492 giocatori professionisti, mentre nessun altro gioco ha superato la soglia dei 2.000. Ci è andato vicino solamente Street Fighter V, con 1.929 registrazioni.

La spinta di Super Smash Bros. Ultimate è ben lungi dall'essere esaurita, e i numeri sopra riportati sono destinati a crescere. Il supporto post lancio continuerà nei prossimi mesi: dopo Joker di Persona 5, l'Eroe di Dragon Quest e Banjo/Kazooie, siamo in attesa dell'arrivo di Terry Bogard da Fatal Fury, atteso per novembre.