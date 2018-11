Super Smash Bros Ultimate piratato, Nintendo chiede il ban per alcuni canali YouTube

Nel weekend Super Smash Bros Ultimate è stato vittima di una massiccia fuga di dati: una copia del gioco sembra essere finita sui circuiti peer to peer e numerosi canali YouTube hanno pubblicato interi video di gameplay e persino le scene d'intermezzo della campagna. Nintendo è corsa ai ripari per limitare i danni.

Nintendo ha messo in guardia i giocatori affermando che qualsiasi contenuti pubblicato online prima del lancio del gioco è da intendersi come "non autorizzato" e invita tutti a segnalare eventuali streamer e canali che violano le regole. La casa di Kyoto sta collaborando con YouTube e Twitch per rimuovere i video pubblicati e far bannare definitivamente i canali in questione, inoltre sembra che persino alcuni account Nintendo siano stati bannati a vita, impedendo così l'accesso della console alla rete.

La versione pirata di Super Smash Bros Ultimate sembra essersi diffusa a macchia d'olio nelle scorse ore, e sebbene non sia possibile giocare online, il dump include tutte le modalità di gioco e le sequenze della campagna single player. Nintendo ha confermato che utilizzerà il pugno di ferro contro i trasgressori, del resto Super Smash Bros Ultimate è, insieme a Pokemon Let's GO, il titolo di punta della lineup Switch del Natale 2018 ed è comprensibile che la compagnia sia preoccupata per il danno economico e d'immagine che il leak potrebbe generare.