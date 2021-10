Super Smash Bros Ultimate: arriva l'update 13.0.0 ma attenzione ai vecchi replay

Con l'annuncio dell'ultimo DLC del picchiaduro, è giunta infine la conferma dell'ingresso di Sora nel roster di Super Smash Bros Ultimate. L'eroe della saga Square Enix si prepara dunque a fare il suo trionfale debutto nell'esclusiva Nintendo.

Richiestissimo dai fan del titolo, Sora è stato conservato da Masahiro Sakurai come sorpresa finale per la community di Super Smash Bros Ultimate. In seguito ad un sondaggio condotto ai tempi di Super Smash Bros per Wii U e Nintendo 3DS, il colosso di Kyoto aveva domandato al pubblico quale personaggio desiderassero vedere nel picchiaduro. Ebbene, già allora il primo posto era stato conquistato proprio da Sora. In accordo con il compianto Satoru Iwata, Sakurai decise di non svelare i risultati del sondaggio, che ora si appresta però a dare i suoi frutti su Nintendo Switch.



Come annunciato in occasione del Nintendo Direct dedicato a Sora e Super Smash Bros Ultimate, il DLC a tema Kingdom Hearts sarà pubblicato il prossimo 19 ottobre. Nintendo conferma che nella medesima data il picchiaduro riceverà l'aggiornamento 13.0.0. Con quest'ultimo, i replay realizzati con le versioni precedenti del gioco potrebbero non risultare compatibili: il team di sviluppo vi invita dunque a convertirli tramite le impostazioni in-game prima di procedere con l'installazione dell'update.



Per festeggiare l'incontro tra Super Smash Bros Ultimate e Kingdom Hearts, Masahiro Sakurai ha inoltre pubblicato nuove immagini di Sora: potete visionarle direttamente in calce a questa news.