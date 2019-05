Super Smash Bros Ultimate: presto al via l'evento speciale 'Anello lento, caccia grossa'

Dopo un evento speciale interamente dedicato all'eleganza in Super Smash Bros Ultimate, il celebre picchiaduro per Nintendo Switch si prepara ad offrire agli utenti un'altra occasione per usufruire di interessanti bonus.

Come potete infatti verificare nel cinguettio in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia ha annunciato l'inizio dell'evento speciale denominato "Anello lento, caccia grossa". Come ormai da tradizione, quest'ultimo resterà attivo in-game solamente per tre giorni, a partire dal prossimo venerdì 24 maggio. Per l'intero arco di tempo, i giocatori di Super Smash Bros Ultimate potranno usufruire di speciali bonus. In particolare, dopo aver vinto un incontro nel tabellone, l'anello che circonda lo spirito ruoterà ad una velocità più lenta rispetto al solito. Ma non è l'unica novità speciale: i lottatori potranno infatti anche ottenere una quantità tripla di PSp. Pronti a prendere parte a questa nuova iniziativa?



Super Smash Bros Ultimate si prepara inoltre ad essere il protagonista di un'intensa stagione competitiva. Il picchiaduro Nintendo, disponibile in esclusiva sulla console ibrida della Casa di Kyoto, sarà infatti protagonista dell'evento Smash the Box Office, in programma per sabato 8 giugno nella città di Modena. L'appuntamento è presso il Multisala Victoria Cinema di Modena, a partire dalle ore 10:00 e fino alle ore 19:00.