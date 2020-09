Super Smash Bros Ultimate, presto il nuovo lottatore? Indizio da una pubblicità!

In seguito all'annuncio di un secondo programma di DLC volto ad ampliare il già popolatissimo roster di combattenti del picchiaduro Nintendo, è stato confermato l'arrivo di Min Min in Super Smash Bros Ultimate.

La snodata combattente parte dell'universo di ARMS ha compiuto il proprio debutto in-game nel corso del mese di giugno, portando con sé un nuovo set di mosse esclusive. Da allora, la casa di Kyoto e Sakurai non hanno offerto ulteriori dettagli sugli ulteriori quattro combattenti DLC ancora da presentare. Sembra tuttavia che possa essere finalmente giunto il momento giusto.

A far emergere il sospetto è l'avvistamento di cartelloni pubblicitari dedicati a Super Smash Bros Ultimate in Giappone. Questi ultimi, come potete verificare in calce, riportano infatti chiari riferimenti al programma di espansione del gioco e, cosa ancora più interessante, saranno rimossi in data 4 ottobre. L'indicazione temporale sembra suggerire che entro quella data Nintendo rivelerà il prossimo lottatore DLC. Questo associazione di idee, del resto, si è già dimostrata valida in passato, quando simili pubblicità avevano anticipato l'arrivo di Banjo e Kazooie in Super Smash Bros Ultimate.



Quale combattente sperate che possa unirsi alle icone Nintendo e non all'interno del picchiaduro per Nintendo Switch? In attesa di aggiornamenti ufficiali, ricordiamo che Super Smash Bros Ultimate ha venduto oltre 20 milioni di copie.