Super Smash Bros. Ultimate, presto la patch 6.1.0: bilanciamenti per i lottatori?

Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione dell'aggiornamento 1.0.6 di Super Smash Bros. Ultimate, che ha preparato il gioco all'arrivo di Terry Bogard, nuovo lottatore DLC proveniente da Fatal Fury. Il picchiaduro della grande N, tuttavia, non smette di evolversi, e tra pochi giorni accoglierà anche la patch 6.1.0.

Al momento, purtroppo, non siamo in grado di fornirvi molte informazioni al riguardo. Sappiamo solamente che la pubblicazione è prevista nei prossimi giorni, e che i giocatori non saranno più in grado di vedere i vecchi replay salvati, a meno che non li convertano in video prima del lancio della patch. Ciò accade solamente quando il gioco si appresta a ricevere dei bilanciamenti per i lottatori: pertanto, è altamente probabile che con il nuovo aggiornamento il team capitanato da Masahiro Sakurai intenda intervenire sull'equilibrio del gameplay ancora una volta. Staremo a vedere.

Prima di salutarvi, segnaliamo che Super Smash Bros. Ultimate è diventato il picchiaduro più venduto di tutti i tempi in meno di un anno di commercializzazione, scalzando dalla vetta Street Fighter 2. Da quando è stato lanciato, il Fighter Pass ha aggiunto ben quattro lottatori a pagamento, ovvero Joker di Persona 5, l’Eroe di Dragon Quest, Banjo & Kazooie e il già citato Terry Bogard di Fatal Fury. È previsto anche un quinto combattente, la cui identità non è ancora stata rivelata.