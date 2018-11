Super Smash Bros. Ultimate: i primi 5 minuti della modalità World of Light

Nintendo torna a mostrare in azione il suo atteso Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della serie brawler che accoglie al suo interno un folto roster composto dai maggiori protagonisti dei più celebri franchise della casa di Kyoto.

Come saprete, Super Smash Bros. Ultimate includerà la modalità World of Light, che si traduce nello story mode del titolo, ricco di di cutscene e scene memorabili. Il nuovo filmato di gameplay, pubblicato dai colleghi di IGN USA, ci consente di dare uno sguardo ai primi cinque minuti di gioco della campagna di World of Light.

Dopo una introduzione di stampo narrativo, che ci parla dell'antagonista Galeem e del suo esercito di marionette, si passa all'azione con uno scontro tra Kirby (controllato dal giocatore) ed un quasi inquietante Mario in versione fantoccio (controllato dalla CPU).

Lasciandovi alla visione del video che potete visionare seguendo questo indirizzo, vi ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate, entrato da qualche giorno in fase Gold, sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 7 dicembre. Reggie Fils-Aime, presidente della divisione nordamericana di Nintendo, ha ammesso che avrebbe preferito un lancio anticipato per il brawler game. Per tutti gli altri dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.