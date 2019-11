Super Smash Bros Ultimate: durante la prossima live non verranno svelati nuovi personaggi

Come annunciato, Nintendo domani terrà un nuovo live streaming dedicato al personaggio Terry Bograd e all'aggiornamento 6.0 per Super Smash Bros Ultimate. Sebbene la durata della diretta sarà di quarantacinque minuti, il colosso giapponese ha dichiarato che non ci saranno annunci sui nuovi personaggi in arrivo.

Con tweet postato sul profilo ufficiale di Nintendo Versus, la società ha affermato: "Durante la live non ci saranno annunci che riguardano i personaggi che non sono stati rivelati." I fan di Super Smash Bros Ultimate dovranno quindi ridimensionare le proprie aspettative che negli ultimi giorni erano cresciute anche a causa della lunga durata della diretta. Ovviamente, viene spontaneo interrogarsi su quale potrà essere il contenuto della trasmissione, dato che per l'aggiornamento 5.0 la durata era limitata a venticinque minuti, inclusa la presentazione del gameplay di Banjo-Kazooie. I recenti leak possono ancora far sperare nella presentazione di qualche nuovo outfit basato sulle popolari serie di Doom e Super Mario RPG. Non resta che attendere la live di Nintendo, che andrà in onda domani alle ore 14:00.

Negli ultimi giorni Super Smash Bros Ultimate ha raggiunto il titolo di picchiaduro più venduto di sempre.