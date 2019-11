Super Smash Bros Ultimate: il prossimo personaggio potrebbe avere dell'incredibile!

Il prossimo personaggio che entrerà nel roster di Super Smash Bros Ultimate potrebbe avere dell' incredibile. Almeno secondo quanto emerge da un leak che sta circolando in rete. Dopo le voci su personaggi come Doomguy e Crash Bandicoot, è il turno di uno dei soggetti più iconici della storia dei videogiochi.

Stiamo parlando nientemeno che di Gordon Freeman, storico protagonista della serie Half-Life. Come sempre, un leak resta un leak e va preso con molta cautela ma questa volta la fonte sembra essere credibile. L'utente Monsun che ha fatto emergere il rumor ha infatti pronosticato con un mese di anticipo l'annuncio di Half-Life: Alyx, addirittura sottolineando la natura tripla A e VR del titolo. Potrebbe essere stata semplicemente fortuna ma tanto basta a far discutere l'intera community di Smash Bros. Secondo il leaker il prossimo DLC che introdurrà il personaggio verrà presentato durante The Game Awards 2019 e non sarà legato al nuovo Alyx ma conterrà solo skin relative ai capitoli storici. Ovviamente va tutto preso "cum grano salis" (con un pizzico di sale) come dicevano persone più sagge di noi.

Sul tema del prossimo DLC è intervenuto Masahiro Sakurai, stimolando ancora di più la curiosità dei fan. In Super Smash Bros Ultimate è iniziato l'evento legato a Pokémon Spada e Scudo.