Super Smash Bros Ultimate: Pyra e Mythra combattono nel video gameplay

Dopo aver confermato l'arrivo di Pyra e Mythra Super Smash Bros Ultimate nell'ultimo Nintendo Direct, Masahiro Sakurai pubblica un nuovo video approfondimento sulle due combattenti in arrivo da Xenoblade Chronicles 2 per illustrarne nel dettaglio le abilità e il sistema di combattimento.

L'ultimo filmato in compagnia di Mr. Sakurai ha consentito al direttore dell'iconico picchiaduro brawler in esclusiva su Nintendo Switch di descrivere con dovizia di particolari tutte le mosse e le tecniche di combattimento da padroneggiare interpretando queste due fiere guerriere provenienti dalla dimensione action ruolistica del kolossal fantasy di Monolith Soft.

Pyra e Mythra saranno il perno attorno al quale verteranno tutte le novità del quarto contenuto aggiuntivo del Figherts Pass 2 di SSBU, da qui lo sforzo profuso dal team di Sora Ltd. per fornire agli appassionati un ventaglio di attacchi ancora più originale. Pur appartenendo alla (per alcuni troppo ampia) famiglia dei lottatori spadaccini, le due guerriere di Xenoblade Chronicles 2 utilizzeranno delle animazioni uniche e adotteranno un set di mosse a se stante che sarà parallelo e complementare a quello degli altri eroi selezionabili nell'ampio roster di combattenti di SSBU.

Oltre all'approfondimento sul gameplay e sui contenuti del pacchetto aggiuntivo, in chiusura dello speciale Sakurai ha confermato che sarà possibile interpretare Pyra e Mythra nelle arene digitali di Super Smash Bros Ultimate a partire da domani, venerdì 5 marzo. All'interno del DLC a loro dedicato troveranno spazio anche lo stage Mare di Nuvole di Alrest, diverse tracce musicali di Xenoblade Chronicles 2 e i nuovi costumi Mii di Ghosts 'n Goblins e Monster Hunter.