Super Smash Bros Ultimate da record all'EVO 2019: più alto numero di spettatori di sempre!

L'edizione 2019 dell'EVO, manifestazione dedicata al mondo dei piacchiaduro, ha avuto, come da tradizione, diversi protagonisti, tra i quali troviamo anche Super Smash Bros Ultimate.

Il celebre picchiaduro della Casa di Kyoto ha riscosso un successo notevole nel corso dell'evento, attirando l'attenzione di un pubblico decisamente vasto. In particolare, le finali del torneo di Super Smash Bros Ultimate hanno potuto contare su di un picco di spettatori pari a 279.000 persone! Queste cifre segnano un nuovo record nella storia dell'EVO: nessun titolo protagonista delle precedenti edizioni dell'evento aveva infatti mai raggiunto un numero così elevato di visualizzazioni. Un risultato sicuramente importante per Super Smash Bros Ultimate e per la sua community, che hanno recentemente visto l'esordio dell'Eroe di Dragon Quest all'interno del roster di gioco. Ad ora, invece, nessuna novità in merito ad una data di pubblicazione del DLC che introdurrà in-game anche l'amato duo di Banjo e Kazooie.



Approfittiamo inoltre dell'occasione per segnalare che l'edizione 2019 dell'EVO ha presentato al pubblico diverse novità nell'ambito dei picchiaduro. Tra queste, la trasmissione del primo trailer di un nuovo Guilty Gear, tramite il quale è stato svelato che un nuovo capitolo della saga farà il proprio esordio sul mercato videoludico nel corso del 2020. Purtroppo, non è stata ad ora confermata alcuna data di lancio specifica.