Super Smash Bros Ultimate da record: gioco console più venduto del decennio in Giappone!

Super Smash Bros. Ultimate ha realizzato il proprio debutto sul mercato videoludico internazionale nel corso del dicembre 2018: ad un anno di distanza, il picchiaduro ha raggiunto traguardi di enorme rilievo.

Dopo essersi aggiudicata il titolo di picchiaduro più venduto della storia, l'esclusiva Nintendo Switch è infatti la protagonista di un ulteriore record. Accolto con entusiasmo in moltissime aree geografiche, Super Smash Bros. Ultimate sembra essersi conquistato un posto di particolare rilievo nei cuori dei videogiocatori nipponici. Lo dimostrano i dati: nel solo Giappone, la produzione ha raggiunto quota 3.383.582 copie retail vendute. Questo valore ha trasformato Super Smash Bros. Ultimate nel videogioco console più venduto nel Sol Levante nel corso degli ultimi dieci anni!



Un traguardo da record, per un picchiaduro che include nel proprio roster un ampio numero di personaggi indiscutibilmente iconici per il medium videoludico. La fine del 2019 si conferma così un periodo particolarmente favorevole per Super Smash Bros. Ultimate. Il gioco ha ad esempio avuto l'onore di ricevere una candidatura nella categoria Gioco dell'Anno ai The Game Awards 2019. Pur avendo dovuto qui cedere il passo a Sekiro: Shadows Die Twice, durante la manifestazione la produzione Nintendo è stata comunque insignita del titolo di vincitrice nella categoria miglior picchiaduro.