Super Smash Bros. Ultimate registra il più alto numero di pre-order per un gioco Switch

Super Smash Bros. Ultimate sembra essere un successo annunciato: il titolo promette di regalare ai possessori di Switch l'esperienza di gioco definitiva della serie brawler, grazie alle diverse modalità proposte e, soprattutto, allo sconfinato roster che il titolo potrà vantare.

Super Smash Bros. Ultimate non solo ha regalato delle ottime impressioni alla stampa in fase di anteprima, ma riesce persino ad imporsi come il gioco Nintendo Switch con il maggior numero di pre-order prima del lancio. Il brawler, quindi, è addirittura più atteso di quanto non siano stati giochi di eccezionale fattura quali The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey, nonché di qualsiasi altro capitolo della serie di appartenenza.

La notizia giunge peraltro a pochi giorni dall'annuncio di The Pokémon Company che ha confermato le tre milioni di copie di Pokémon Let's Go Pikachu e Eeve ad una sola settimana dal lancio. Se le previsioni fatte da Nintendo per il suo brawler verranno rispettate o addirittura superate al day one, Super Smash Bros. Ultimate potrebbe fissare un nuovo record per il titolo Switch venduto più velocemente.

Ricordiamo ai lettori che Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile in esclusiva su Nintendo Switch a partire dal 7 dicembre. Sebbene manchi ancora qualche giorno al debutto, sembra che alcuni utenti siano già entrati in possesso della propria copia del gioco. Per ulteriori dettagli, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.