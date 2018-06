Super Smash Bros Ultimate: Ridley della serie di Metroid si unisce al roster dei lottatori

Dopo tanta attesa, finalmente Nintendo ha tolto i veli a Super Smash Bros Ultimate. Nel corso del direct, la Grande N ha rivelato due nuovi personaggi che debutteranno in questo primo capitolo per Switch della celebre serie picchiaduro: Ridley, direttamente da Metroid, e l'Inkling di Splatoon.

Il debutto di quest'ultimo era facilmente pronosticabile essendo comparso nel primo trailer del gioco. Molto meno prevedibile, invece, era l'annuncio dell'arrivo di Ridley, uno dei principali antagonisti della seria di Metroid, che possiamo osservare nel trailer di presentazione che trovate in apertura. Cosa ne pensate delle ultime aggiunte al roster di Super Smash Bros. Ultimate?

Lasciandovi alla visione, ricordiamo ai lettori di Everyeye che Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile a partire dal 7 dicembre esclusivamente su Switch. Nintendo ha confermato che il titolo sarà compatibile non solo con tutti gli amiibo della serie di Super Smash Bros, ma anche con quelli dedicati ad altre produzioni che raffigurano i personaggi giocabili di questo nuovo capitolo. Il nostro Francesco Fossetti ha avito modo di provare con mano il gioco in anteprima, potete leggere le sue impressioni nell'articolo di approfondimento pubblicato sulle pagine di Everyeye. Se invece volete seguire tutte le novità della fiera losangelina, vi consigliamo di tenere d'occhio la nostra pagina dedicata all'E3 2018.