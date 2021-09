Super Smash Bros Ultimate, riuscite a battere un dentista? Pulizia dei denti gratis!

Tra le prime grandi esclusive Nintendo a farsi strada sulla console ibrida, Super Smash Bros Ultimate può vantare una community straordinariamente appassionata, che conta al suo interno anche un estroverso dentista!

Direttamente dal Massachusetts, arriva infatti la notizia di un odontoiatra che ha deciso di proporre ai propri pazienti una sfida alquanto peculiare. Evidentemente fiducioso della propria abilità nelle arene del picchiaduro, il Dottor Shah ha lanciato una bizzarra iniziativa, mettendo in palio la possibilità di aggiudicarsi una pulizia dei denti completamente gratuita.

Presentata tramite il video fai-da-te che trovate direttamente in apertura a questa news, il simpatico dentista ha sfidato i suoi pazienti, chiedendo loro di cimentarsi in una sfida 1v1 a Super Smash Bros Ultimate. Nel caso di vittoria, gli abili giocatori potranno riscattare la loro salutare ricompensa. Diversamente, dovranno condividere sui social network uno scherzoso messaggio in cui ammettono la sconfitta subita presso lo studio dentistico.



La sfida è stata lanciata dal Dottor Shah sulle pagine di Reddit, dove ha specificato che gli sfidanti potranno portare da casa qualsiasi tipo di controller desiderino: il Nintendo Switch presente nella sala d'aspetto è infatti attrezzato anche con un adattatore per pad GameCube. Lo scontro vedrà paziente e dentista sfidarsi in tre match, con un limite di tempo fissato a sei minuti.