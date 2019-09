Super Smash Bros Ultimate: Ryu Hayabusa di Ninja Gaiden sarà il prossimo lottatore DLC?

Ad oggi, sono stati svelati tre combattenti DLC di Super Smash Bros Ultimate: Joker, da Persona 5, l'Eroe di Dragon Quest e il duo Banjo-Kazooie. I restanti due lottatori destinati ad unirsi al roster non sono invece ancora stati presentati da Nintendo.

Sull'identità della quarta new entry si sono diffusi diversi rumor, ai quali va ora ad aggiungersi un'ulteriore voce di corridoio, che vorrebbe Ryu Hayabusa pronto ad esordire nel roster di Super Smash Bros Ultimate. A chiamare in causa il personaggio di Ninja Gaiden è l'Insider "IAmShifty", che afferma tramite un video pubblicato sul proprio canale Youtube di essere a conoscenza dell'identità del prossimo lottatore DLC del picchiaduro Nintendo. Nel filmato, che vi riportiamo in apertura a questa news, l'utente riferisce di avere in passato anticipato correttamente l'arrivo nel gioco della Piranha Plant e di aver ricevuto notizie relative a Ryu Hayabusa da proprie ed attendibili fonti. Secondo IAmShifty, il personaggio di Ninja Gaiden diventerà il quarto dei cinque combattenti attesi in Super Smash Bros Ultimate come parte del supporto post-lancio al picchiaduro.



Come di consueto quando si parla di rumor, vi invitiamo a ricordare che non si tratta di informazioni ufficiali: per sapere se IAmShifty ha riportato anticipazioni veritiere, non possiamo dunque fare altro che attendere l'annuncio del nuovo lottatore DLC da parte di Nintendo. La Casa di Kyoto è stata recentemente al centro di altre voci di corridoio, che indicano come imminente il prossimo Nintendo Direct e come possibile un arrivo di Overwatch su Nintendo Switch.