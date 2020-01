Super Smash Bros. Ultimate: Sakurai annuncia il Fighters Pass 2

In occasione del Direct che ha annunciato l'arrivo del personaggio di Byleth da Fire Emblem Three Houses, Masahiro Sakurai ha svelato ufficialmente il Fighters Pass 2 di Smash Bros. Ultimate per Switch.

A conclusione del programma del Fighters Pass Vol.1 con l'arrivo, per il 29 gennaio, dell'eroe dell'ultimo capitolo della saga GDR tattica di Fire Emblem, il direttore della serie di Smash Bros. conferma l'impegno dei suoi autori nello sviluppo di un secondo pacchetto di espansioni che comprenderà sei personaggi.

Lo streaming dell'ultimo Direct non ha svelato ulteriori dettagli sull'identità degli eroi che andranno a impreziosire il nuovo Pass, ma dalla viva voce di Sakurai apprendiamo che i suoi ragazzi hanno già deciso quali saranno i personaggi e che, proprio come avvenuto in passato, verranno presentati di volta in volta a pochi giorni di distanza dalla pubblicazione dei rispettivi DLC. All'interno di ciascuna espansione troveremo un combattente inedito, almeno un'ambientazione "a tema" e sei Set Sfidante, oltre a nuovi brani musicali.

Gli acquirenti del Fighters Pass Vol. 2 di Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch potranno ottenere anche un costume per lo Spadaccino Mii e l'Armatura Ancestrale di The Legend of Zelda Breath of the Wild.