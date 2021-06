Super Smash Bros Ultimate, Sakurai assicura: il prossimo DLC sarà l'ultimo

Mentre molti appassionati ancora sperano nella possibile aggiunta di Master Chief in Super Smash Bros Ultimate, l'E3 2021 ha portato con sé l'annuncio dell'identità del prossimo lottatore in arrivo in-game come DLC.

Per presentare tutti i dettagli in merito al nuovo membro del roster, Masahiro Sakurai ha come di solito organizzato una corposa diretta dedicata. Nel corso dell'appuntamento, è stata annunciata la data di uscita del DLC a tema Tekken di Super Smash Bros Ultimate, ma non solo. Per l'occasione, il Game Director di casa Nintendo ha condiviso un messaggio personale, nel quale ha guardato con affetto al lavoro svolto negli ultimi anni.

"Sino ad oggi, abbiamo creato ogni tipo di combattente e di stage. - ha ricordato - Radunare tutti questi giochi, vecchi e nuovi, e racchiuderli in un unico prodotto è stato un lavoro che ha significato molto per me. Ora che ci penso, sono trascorsi quasi dieci anni dallo sviluppo di Super Smash Bros per Wii U e Nintendo 3DS. Ci ho lavorato per così tanto tempo, potreste definirlo il mio capolavoro". Nonostante l'affetto per il progetto, tuttavia, Sakurai ha garantito che il prossimo lottatore DLC di Super Smash Bros Ultimate sarà davvero l'ultimo. Ci vorrà diverso tempo prima del suo reveal, ma il debutto resta atteso per il 2021: di chi si tratterà?