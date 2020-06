Super Smash Bros Ultimate e Sakurai: il Director racconta gli inconvenienti dei rumor

La crisi sanitaria globale generata dal Coronavirus ha spinto molti team Nintendo ad entrare in modalità smart-working, inclusa la squadra diretta da Masahiro Sakurai, che ha gestito i lavori sul prossimo DLC di Super Smash Bros Ultimate dalle mura domestiche.

Di recente, il noto Game Director ha avuto la possibilità di raccontare alcuni inconvenienti del mestiere, legati sopratutto alla rapidità con cui la community di appassionati è oggi in grado di elaborare teorie e speculazioni con grande rapidità. "Gioco a moltissimi titoli, - ha raccontato Sakurai nel corso di un'intervista apparsa sul magazine nipponico Famitsu - ma se le persone scoprono a quale tipo di gioco mi sto dedicando hanno la tendenza a fare confusione del tipo 'Sakurai ha appena confermato questo o quello per Smash?'. Questi fraintendimenti si diffondono come fiamme, soprattutto all'estero. Devo stare molto attento, quindi non scrivo ciò a cui sto giocando su Twitter, e devo rifiutare di apparire in programmi o show TV che promuovono un titolo specifico".



Un aspetto forse poco conosciuto dell'attività di un Game Director, il cui ruolo può imporre delle limitazioni legate al ruolo e alla percezione da parte del pubblico delle sue azioni e affermazioni. Attualmente al lavoro sul supporto post lancio a Super Smash Bros Ultimate, ad oggi non è ancora noto quale sarà il prossimo progetto di Sakurai.