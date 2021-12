Super Smash Bros Ultimate, Sakurai ricorda Iwata: 'ho completato la mia missione'

Con la pubblicazione dell'ultimo update di Super Smash Bros Ultimate si è ufficialmente concluso il supporto post lancio al picchiaduro di casa Nintendo, che ha chiuso in bellezza il suo percorso accogliendo nel proprio roster il protagonista di Kingdom Hearts.

Con l'ingresso in scena di Sora, Masahiro Sakurai ha voluto ricordare il compianto Satoru Iwata, Presidente di Nintendo venuto a mancare pochi anni fa. Diverso tempo, fa, il game director aveva svelato come Super Smash Bros Ultimate rappresentasse la sua "missione finale", assegnatagli dal dirigente del colosso di Kyoto in persona.



Ora che il supporto post lancio al picchiaduro è terminato, la redazione internazionale di IGN ha avuto l'opportunità di intervistare Masahiro Sakurai. Nel corso della chiacchierata, è stato chiesto al director se ritenesse di aver portato a termine l'incarico con successo. Un quesito al quale l'autore di Super Smash Bros Ultimate ha voluto rispondere con estrema semplicità: "Sì, - ha confermato - credo di essere riuscito a portare pienamente a termine questo incarico".

Ricordiamo che al momento non vi sono informazioni su di un eventuale nuovo capitolo della serie. Masahiro Sakurai non è certo di poter fare un nuovo Super Smash Bros, ma non ha nemmeno voluto escludere categoricamente la possibilità, limitandosi ad annunciare una temporanea pausa rigenerante dal mondo dello sviluppo videoludico.