Super Smash Bros. Ultimate: Sakurai svela curiosi retroscena sull'arrivo di Sora

Adesso che l'arrivo di Sora in Super Smash Bros Ultimate si è compiuto, cala il sipario sull'ultimo picchiaduro di casa Nintendo, il cui sviluppo è definitivamente chiuso a tre anni da debutto e non riceverà più ulteriori Fighter Pass o personaggi aggiuntivi.

Sebbene siano stati segnalati crash all'eShop con l'arrivo di Sora in Super Smash Bros Ultimate, arrivano anche alcuni retroscena sull'ingresso del protagonista di Kingdom Hearts nell'enorme roster dell'esclusiva per Nintendo Switch. In un intervento riportato sulle pagine di Famitsu, il director Masahiro Sakurai ha rivelato che sia lui che tutto il team di sviluppo avevano davvero poche speranze di portare Sora all'interno del gioco. Trattandosi di un personaggio proveniente da una serie firmata sia da Disney che da Square Enix, infatti, ottenere i diritti per includerlo nell'ultimo Smash Bros. sarebbe stata impresa molto ardua ed il gruppo era dunque pronto a desistere.

La svolta è però arrivata in occasione di un evento speciale a cui Sakurai ha preso parte. In quell'occasione la mente dietro Super Smash Bros. ha infatti incontrato per caso un rappresentante di Disney che si è detto molto interessato all'idea di portare Sora all'interno del picchiaduro. Ciò ha quindi dato il via a una lunga serie di negoziazioni tra tutte le parti coinvolte, consentendo infine a Nintendo di ottenere la licenza ed includerlo come ultimo DLC del Fighter Pass 2, composto da un totale di 6 lottatori aggiuntivi. Quest'ultimo in origine ne avrebbe dovuti avere cinque, con Kazuya Mishima di Tekken pensato in origine come personaggio finale per il gioco.

L'interesse di Disney ha così permesso a Super Smash Bros. Ultimate di concludersi con la gradita sorpresa per i fan che da anni sognavano l'arrivo di Sora all'interno della serie.