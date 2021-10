Super Smash Bros Ultimate: Sakurai svela l'ultimo DLC, c'è Sora di Kingdom Hearts!

In occasione dello streaming organizzato da Sora Ltd., Masahiro Sakurai ha presentato ufficialmente l'ultima espansione di Super Smash Bros Ultimate. Il picchiaduro brawler per Nintendo Switch si prepara ad accogliere tantissimi contenuti: scopriamoli insieme.

La novità più importante dell'evento approntato da Sakurai per concludere il programma di DLC post-lancio di Super Smash Bros Ultimate è certamente quella rappresentata dall'arrivo di Sora, il protagonista della saga action ruolistica di Kingdom Hearts.

Per non essere da meno degli altri lottatori, naturalmente anche l'eroe del Keyblade vanterà tutta una serie di attacchi, mosse speciali e tecniche di combattimento originali, grazie alle quali sarà possibile immergersi nelle arene di SSBU per sperimentare un gameplay ancora più ricco e stratificato.

Insieme a Sora è previsto anche l'arrivo di numerosi contenuti legati sempre alla serie di Kingdom Hearts, come gli stage "a tema", i design speciali per gli stili del personaggio nei diversi capitoli della sua epopea e, naturalmente, delle personalizzazioni supplementari.

In aggiunta a Sora e alle novità ludiche associale all'IP di Kingdom Hearts, il DLC finale di Super Smash Bros Ultimate proporrà un pacchetto aggiuntivo di Costumi per Lottatori Mii: al suo interno troveranno spazio Octoling e Judd di Splatoon e il mitico Doomguy di DOOM Eternal. Il lancio dell'espansione di SSBU con protagonista Sora di Kingdom Hearts è previsto ufficialmente per il 19 ottobre.