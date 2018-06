Super Smash Bros. Ultimate sarà compatibile con il controller del GameCube

Un'ora fa Nintendo ha finalmente svelato al mondo Super Smash Bros. Ultimate, in arrivo su Nintendo Switch a fine anno.

Questa versione del gioco sarà uno dei crossover più grandi mai realizzati, grazie alla presenza di tutti i personaggi dei vari capitoli del franchise e al debutto di due nuovi lottatori: Ridley della serie Metroid e l'Inkling di Splatoon.

Nintendo ha inoltre dichiarato che, oltre ai Joy-Con e al Nintendo Switch Pro Controller, il titolo supporterà anche quelli per Nintendo GameCube (nella versione originale e moderna). Sostanzialmente, la casa di Kyoto ha annunciato il ritorno dello storico pad in una versione moderna, sebbene non lo abbia ancora mostrato. Molto probabilmente, si tratta dei controller con licenza ufficiale avvistati in rete diversi giorni fa. Il controller classico, invece, può già essere usato con Nintendo Switch usando il GameCube Controller Adapter per WiiU, accessorio compatibile anche con l'ibrida grazie all'aggiornamento 4.0.0 dello scorso ottobre. Il canale GameXplain recentemente l'ha usato per giocare a Mario Tennis Aces!

Cosa ve ne pare di quest'opportunità? Ricordiamo che Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile dal 7 dicembre esclusivamente su Nintendo Switch. Al gioco stanno lavorando Nintendo, Sora e Bandai Namco Studios, sotto la supervisione di Masahiro Sakurai.