Super Smash Bros. Ultimate: scovato un glitch in grado di far crashare il gioco

Super Smash Bros. Ultimate può essere considerato senza alcun dubbio come il capitolo più completo e ricco della saga, nel quale sono stati convogliati i contenuti e il know-how maturati nel corso della sua (quasi) ventennale storia. Non stupisce affatto, quindi, che qualcosa sia sfuggito agli sviluppatori durante la rifinitura.

Due utenti di Reddit - FlamingOranges e VocalEcho - hanno scoperto un glitch considerabile a tutti gli effetti "game-breaking", capace di far crashare l'applicazione. Il problema in questione può presentarsi in qualsiasi stage quando a scontrarsi sono lo Spadaccino Mii e il Duo Duck Hunt, a patto che il primo dei due possegga un moveset ben preciso:

Neutral Special: Shuriken

Side Special: Gale stab

Up Special: Stone Scabbard

Down Special: Reversal slash

Per innescare il glitch, e quindi il crash dell'applicazione, è sufficiente che lo Spadaccino Mii utilizzi l'attacco Side Special subito dopo l'esplosione di un colpo di pistola da parte del cacciatore. Potete farvi un'idea ben più precisa guardando il video allegato in apertura di notizia. Per il momento, l'unico modo di evitare che ciò avvenga è quello di non utilizzare i due lottatori nelle medesima partita multigiocatore. Siamo sicuri, in ogni caso, che la problematica verrà risolta da Nintendo quanto prima in una delle prossime patch. Secondo alcune indiscrezioni, l'aggiornamento 2.0 di Super Smash Bros. Ultimate potrebbe arrivare la prossima settimana per preparare il terreno in vista del debutto di Pianta Piranha.