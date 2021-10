Super Smash Bros. Ultimate: segnalati crash dell'eShop a causa di Sora

Ricordiamo che l'aggiornamento odierno introduce anche nuovi costumi per i guerrieri Mii, tra i quali è incluso anche il brutale DOOM Slayer. Altri elementi aggiuntivi sono invece tratti direttamente dalla saga di Kingdom Hearts , che presta per l'occasione uno dei suoi caratteristici scenari per fare da sfondo alle nuove battaglie di Sora.

Non è difficile credere, a questo punto, che Super Smash Bros. Ultimate sia improvvisamente risalito nella top 3 dei giochi più venduti sull'eShop , superato dai soli Metroid Dread e All-Star Brawl. È evidente come in tanti non stessero aspettando altro che poter impugnare il Keyblade prima di acquistare il titolo.

Come testimoniato dai vari cinguettii che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, sono stati segnalati diversi crash dei server del marketplace di Nintendo. La domanda per Sora era così alta da causare persino il malfunzionamento dell'intero store, che però a quest'ora dovrebbe essersi riassestato del tutto .

me fighting everyone in the nintendo eshop for sora pic.twitter.com/qqwZ7li7Gm — sora is FINALLY here!!! | check 📌 (@seasaltsdream) October 19, 2021