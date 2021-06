Super Smash Bros. Ultimate: lo showcase su Kazuya fissato per il 28 giugno

Nintendo comunica ufficialmente che l'evento di presentazione di Kazuya Mishima, il nuovo personaggio scaricabile di Super Smash Bros. Ultimate proveniente dall'universo di Tekken, andrà in onda online lunedì 28 giugno alle ore 16 italiane.

Per l'occasione come di consueto sarà presente il director Masahiro Sakurai, che illustrerà nel dettaglio tutto il moveset e le caratteristiche principali del nuovo personaggio attraverso uno showcase della durata di 40 minuti. In aggiunta, durante l'evento verranno mostrati anche nuovi oggetti di personalizzazione per i Guerrieri Mii. Nintendo specifica inoltre che la trasmissione sarà interamente incentrata sull'iconico lottatore del King of Iron Fist Tournament, e che non verrà svelato nessun nuovo personaggio giocabile: ricordiamo a tal proposito che Kazuya è il quinto guerriero incluso nel Fighter Pass 2 del Picchiaduro Nintendo, e che all'appello manca ancora un ultimo sfidante la cui identità verrà rivelata in un'occasione futura. Nel frattempo è stato già confermato che Super Smash Bros. Ultimate non avrà altri personaggi dopo il Fighter Pass 2.

Sarà interessante scoprire nel dettaglio tutte le mosse a disposizione del nuovo arrivato, da sempre considerato uno dei lottatori più tecnici, efficaci ed amati dai fan di Tekken. Super Smash Bros. Ultimate ha aperto il Nintendo Direct dell'E3 2021 mostrando in azione proprio Kazuya con un trailer che ha richiamato alla mente alcune iconiche scene della serie Bandai Namco: il filmato ha già dato ai giocatori un assaggio di alcune abilità del personaggio, che sembrano riprese in maniera fedele dagli ultimi episodi di Tekken. Vediamo quali altre sorprese riserverà Kazuya una volta in azione.