Super Smash Bros Ultimate si aggiorna alla versione 2.0.0, arriva la Pianta Piranha

Nintendo ha pubblicato l'aggiornamento 2.0.0 per Super Smash Bros Ultimate che aggiunge il supporto per il personaggio della Pianta Piranha, disponibile gratis per coloro che hanno acquistato la versione digitale o registrato la copia fisica del gioco entro il 31 gennaio 2019.

Piranha Plant sarà disponibile anche come DLC a pagamento (con l'aggiunta di un nuovo stage e brani musicali) nel prossimo futuro, presumibilmente a febbraio. L'aggiornamento 2.0.0 ha portato in dote anche nuovi Spiriti, correzione di bug e migliorie al bilanciamento delle abilità di moltissimi lottatori tra cui Mario, Link, Donkey Kong, Samus, Kirby, Luigi, Bowser, Mewtwo, Wario e tanti altri ancora, il changelog completo è disponibile sul sito di Nintendo.

Tra i recenti rumor legati a Super Smash Bros Ultimate, una voce di corridoio vorrebbe l'arrivo di Steve di Minecraft nel roster del picchiaduro, aggiunto tramite DLC nel prossimo futuro, al momento però Nintendo non ha annunciato nulla a riguardo, dunque vi invitiamo a prendere quanto riportato come una speculazione priva di conferma.