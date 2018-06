Super Smash Bros Ultimate si mostra per la prima volta, annunciata la data d'uscita!

All’E3 2018 di Los Angeles, Nintendo ha esordito in grande stile mostrando in anteprima mondiale le prime immagini di Super Smash Bros. Ultimate, il nuovo capitolo della celebre serie che ha già venduto più di 40 milioni di copie a livello globale.

In Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch un massimo di otto giocatori possono affrontarsi in spettacolari battaglie in cui l’obiettivo è sconfiggere gli avversari facendoli volare via dai livelli. Sarà uno dei crossover più grandi mai realizzati da Nintendo, grazie alla presenza di tutti i personaggi dei vari capitoli della serie. Oltre al ritorno degli Ice Climbers e dell'Allenatore di Pokémon, questo gioco vedrà fare il loro debutto due nuovi lottatori: Ridley della serie Metroid e l'Inkling di Splatoon. Il gioco supporta differenti tipi di controller, tra cui quelli per Nintendo GameCube (nella versione originale o quella moderna), i Joy-Con e il Nintendo Switch Pro Controller. Con Nintendo Switch, gli utenti possono dare il via alle ostilità dove e quando vogliono grazie alle modalità portatile e da tavolo.

Super Smash Bros. Ultimate combina tanti livelli e nuovi strumenti con uno stile di gioco che permette a utenti di qualsiasi livello di abilità di unirsi al divertimento. Inoltre, il gioco sarà compatibile con tutti gli amiibo della serie di Super Smash Bros. e con tutte le statuette amiibo dei suoi personaggi che fanno parte di altre serie. Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile dal 7 dicembre, esclusivamente su Nintendo Switch. Al gioco stanno lavorando Nintendo, Sora, Ltd. e Bandai Namco Studios, sotto la supervisione di Masahiro Sakurai.