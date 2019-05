Super Smash Bros Ultimate: Smash the Box Office si svolgerà l'8 giugno a Modena

Smash the Box Office, l'evento clou della stagione torneistica estiva di Super Smash Bros. Ultimate, si svolgerà sabato 8 Giugno 2019, dalle ore 10:00 alle 19:00, presso il Multisala Victoria Cinema di Modena.

Il torneo, visibile dai partecipanti su un grosso schermo di ben 10 metri di larghezza, sarà anche trasmesso per intero in diretta sul canale Twitch di Super Smash Bros Italia e di partner selezionati. Il multisala include bar, ristoranti e pub al suo interno, senza contare tutte le attività di ristorazione presenti nei paraggi. Il cinema, sito in Via Sergio Ramelli 101, è raggiungibile direttamente dall'uscita 10BIS della Tangenziale Nord di Modena e si trova a poco più di 1 Km dalla stazione dei treni di Modena Centrale.

Il torneo ospiterà fino a 96 giocatori, e prevede un venue fee gratuita, gadget per tutti i partecipanti, uno streaming di altissima qualità e un pot prize di spessore, con importo massimo pari a 1440 euro.

I primi tre classificati si aggiudicheranno anche:

1° Classificato - 1 Console Nintendo Switch + 1 Software (Gioco) Nintendo Switch

2° Classificato - 2 Software (Giochi) Nintendo Switch + Accessorio Nintendo Switch

3° Classificato - 1 Software (Gioco) Nintendo Switch.

Non finisce qui: a seguire, verranno trasmessi in diretta dal E3 2019 di Los Angeles, i campionati mondiali di Super Smash Bros Ultimate e Splatoon 2, con tanto commento in italiano in loco! Per maggiori informazioni, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale di Smash the Box Office.