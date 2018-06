Super Smash Bros Ultimate: Snake sarà interpretato dal doppiatore storico David Hayter

Quest'oggi abbiamo appreso che il roster di Super Smash Bros Ultimate includerà tutti i lottatori comparsi nei precedenti capitoli della serie. Fra questi figura anche Solid Snake, che a quanto pare in questa occasione tornerà ad avere la voce di David Hayter, doppiatore storico del personaggio ideato da Hideo Kojima.

La conferma arriva da Nate Bihldorff, responsabile della localizzazione presso Nintendo of America. Una notizia che sicuramente farà felici tantissimi fan della saga che attendevano con ansia il ritorno della voce storia di Snake.

Hayter non interpretava questo ruolo da qualche anno ormai. Ricordiamo infatti che a causa di alcuni contrasti e incomprensioni con Konami, il doppiatore decise di interrompere ogni rapporto con l'azienda giapponese, che di conseguenza affidò a Kiefer Sutherland la parte di Snake in Metal Gear Solid 5: Ground Zeroes e The Phantom Pain.

Super Smash Bros. Ultimate sarà disponibile a partire dal 7 dicembre 2018 esclusivamente su Switch. Nel corso del Direct E3 odierno Nintendo ha rivelato che Ridley dalla serie di Metroid e l'Inkling di Splatoon debutteranno come personaggi giocabili in questo nuovo capitolo della celebre serie picchiaduro. Per ulteriori informazioni e dettagli sul gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra anteprima a opera di Francesco Fossetti.