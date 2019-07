Super Smash Bros. Ultimate: gli Spiriti di Dragon Quest sono apparsi nel database

I curatori del canale YouTube GameXplain hanno scoperto che il database online di Super Smash Bros. Ultimate è stato recentemente aggiornato con l'aggiunta degli Spiriti di Dragon Quest, evento che potrebbe rappresentare il preludio alla pubblicazione ufficiale dell'Eroe, nuovo lottatore facente parte del Fighter Pass.

L'arrivo dell'Eroe di Dragon Quest è stato confermato già da un bel po' di tempo, nel corso dell'E3 di giugno 2019 per la precisione, tuttavia Nintendo non ha mai fornito una data di lancio ufficiale lasciando ampio spazio alle speculazioni. In un mini-market giapponese, ad esempio, sono recentemente apparsi dei poster che pre-annunciano l'introduzione dell'Eroe nel corso di quest'estate. Ancora una volta è stata fornita una data generica, ma i più attenti hanno notato che l'iniziativa promozionale scade il 4 agosto... giorno in cui si svolgeranno le fasi finali del torneo di Super Smash Bros. Ultimate all'EVO 2019. Un caso? Che sia proprio questo il giorno in cui avverrà il debutto?

Intanto, i responsabili del canale YouTube GameXplain hanno scoperto che il database online del picchiaduro è stato aggiornato con l'introduzione degli Spiriti di Dragon Quest (visibili in basso), evento che contribuisce ad alimentare le speculazioni (e le speranze) su un lancio imminente dell'Eroe. L'aggiornamento dei database, infatti, avviene solitamente poco primo della pubblicazione di un DLC, pertanto la data del 4 agosto potrebbe essere plausibile.

Si tratta, ovviamente, di semplici speculazioni. Per la conferma non possiamo far altro che pazientare nell'attesa che venga effettuato un annuncio ufficiale da parte di Nintendo. Nel frattempo, possiamo prepararci all'EVO 2019, che si avvia verso la più grande edizione della sua storia. Al solo torneo di Super Smash Bros. Ultimate parteciperanno più di 3.500 giocatori!