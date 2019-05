Super Smash Bros Ultimate: spiriti in cravatta per il nuovo, elegante, evento speciale!

In Super Smash Bros Ultimate sta per prendere il via un nuovo evento speciale a durata limitata: il tema principale? L'eleganza! Ecco tutti i dettagli sullo svolgimento!

A fornire le informazioni principali è l'account Twitter ufficiale di Nintendo Italia, che annuncia l'imminente inizio di un'iniziativa che coinvolgerà il tabellone di Super Smash Bros Ultimate. Come potete verificare in calce, infatti, a partire da questo venerdì avrà inizio l'evento "Che Eleganza!". In occasione di quest'ultimo, i videogicatori attivi sul picchiaduro potranno affrontare una serie di spiriti nel cui abbigliamento rientrano una cravatta o un papillon. Sconfiggerli in battaglia garantirà un bonus speciale: in particolare, l'ottenimento di un numero di snack maggiore rispetto al solito. L'iniziativa resterà disponibile per una durata complessiva di tre giornate, con l'esordio fissato per venerdì 17 maggio. Non si tratta certamente del primo evento speciale ospitato dal gioco, che solo poco tempo fa era stata celebrata con un'iniziativa simile la Festa della Mamma in Super Smash Bros Ultimate.



Ne approfittiamo inoltre per ricordarvi che Super Smash Bros Ultimate sarà uno dei protagonisti dell'E3 2019 di Nintendo. La Casa di Kyoto ha infatti annunciato che nel corso dell'evento di terrà lo Super Smash Bros Ultimate World Championship 2019, i cui Tornei avranno luogo sabato 8 giugno.