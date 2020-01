Super Smash Bros Ultimate e Splatoon 2 si aggiornano, tutte le novità

Nintendo ha pubblicato nelle scorse ore i nuovi aggiornamenti di due dei titoli più popolari del catalogo Switch: parliamo di Splatoon 2 e Super Smash Bros Ultimate, tutte le novità rivelate dai changelog ufficiali delle patch.

L'aggiornamento 6.1.1 di Super Smash Bros Ultimate non include nuovi contenuti ma si limita ad aggiungere il supporto per gli Amiibo di Dark Samus e Richter. La patch 5.1.0 per Splatoon 2 è invece più corposa e presenta modifiche al bilanciamento delle armi e risoluzione di bug e problemi tecnici, inoltre viene confermato un nuovo update previsto per il mese di aprile.

Lo sapevate? Super Smash Bros Ultimate è il gioco per console più venduto del decennio in Giappone con oltre tre milioni di copie vendute, cifra che supera quota 15 milioni se includiamo i pezzi venduti anche in Europa e Stati Uniti, numeri che rendono SSBU uno dei videogiochi più popolari degli ultimi anni. Buon successo anche per Splatoon 2 che a recentemente superato quota 9.28 milioni di copie.

Entrambi i giochi riceveranno nuovi aggiornamenti nel 2020, nel caso di Super Smash Bros Ultimate sono in arrivo personaggi extra mentre Splatoon 2 dovrebbe limitarsi ad ottenere patch di manutenzione per il bilanciamento delle armi e correzione di bug e poblemi tecnici.