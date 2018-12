Super Smash Bros Ultimate: spunta in rete un incredibile manuale fan made

La passione smisurata per la serie di Smash Bros. spinge l'utente di Reddit conosciuto con il nickname di OharaLibrarianArtur a realizzare, e pubblicare in via del tutto gratuita, un dettagliato manuale fan made di Super Smash Bros Ultimate.

L'iniziativa è stata annunciata su Reddit dallo stesso autore della guida con un messaggio in cui spiega, in maniera velatamente provocatoria, di aver voluto cimentarsi in questa impresa per coprire il buco lasciato da Nintendo e Bandai Namco a causa dell'assenza di manuali fisici nelle copie retail del titolo.

La guida fan made di OharaLibrarianArtur utilizza le immagini e gli artwork ufficiali del nuovo brawler di Sora Ltd per descrivere, con uno stile e un formato editoriale che ricalca alla perfezione le soluzioni professionali delle guide strategiche, ogni singolo elemento che caratterizza l'opera.

Le 50 pagine che compongono il manuale digitale forniscono informazioni preziose sulle modalità principali, i personaggi presenti nel roster di combattenti, le attività da svolgere per acquisire gli Spiriti e dei validi consigli su come approcciarsi alle battaglie multiplayer dell'ultima fatica di Masahiro Sakurai.

L'autore della guida fan made promette di arricchire il progetto di nuovi contenuti nel corso dei prossimi giorni, correggendo i refusi e gli eventuali errori riscontrati da chi vorrà scaricare il manuale: anche in virtù dei cambiamenti che verranno apportati, di conseguenza, non possiamo che consigliarvi di fare attenzione agli spoiler.

In calce all'articolo trovate il link che rimanda all'annuncio su Reddit del manuale fan made e alle indicazioni su come effettuarne il download, il tutto nell'attesa che Super Smash Bros Ultimate veda ufficialmente la luce dei negozi (e dell'eShop) di Nintendo Switch a partire dal prossimo 7 dicembre.