Super Smash Bros Ultimate: Steve e Alex di Minecraft combattono in video

Nel corso dell'ultimo evento digitale organizzato da Nintendo, Masahiro Sakurai ha tenuto fede alla parola data ai suoi fan e svelato i nuovi combattenti che entreranno a far parte del roster di Super Smash Bros Ultimate: il picchiaduro brawler in esclusiva su Switch accoglierà presto Steve e Alex di Minecraft!

I "picconatore squadrettati" del kolossal sandbox di Mojang e Microsoft saranno perciò i nuovi eroi del Fighters Pass Volume 2, dopo l'ingresso di Min Min di ARMS in Super Smash Bros Ultimate.

Il trailer confezionato da Sakurai non entra nei dettagli del gameplay ma offre delle importanti anticipazioni sulle tecniche di combattimento adottate dai due personaggi di Minecraft: a giudicare da quanto mostratoci dal direttore di Sora Ltd, Steve e Alex potranno costruire dei muri, creare oggetti come delle spade ed evocare elementi di equipaggiamento come i blocchi di TNT. Non manchera poi l'arena ispirata a Minecraft e tutti gli elementi con cui personalizzare l'aspetto del proprio alter-ego, come le skin alternative.

Maggiori informazioni sulle mosse e sui contenuti dell'espansione con Steve e Alex di Minecraft verranno condivise in uno streaming che si terrà sabato 3 ottobre alle ore 16:30 italiane. A detta di Sakurai, il team di Sora Ltd sta sviluppando altri quattro DLC per il Fighters Pass Volume 2, grazie ai quali vedremo estendersi ulteriormente i già ampi confini ludici di SSBU per Nintendo Switch.