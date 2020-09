Super Smash Bros Ultimate supera le 20 milioni di copie vendute

Che Super Smash Bros Ultimate sia uno dei titoli più apprezzati su Nintendo Switch è ormai cosa nota, ma grazie all'intervento di Masahiro Sakurai sull'ultimo numero di Famitsu è stato possibile apprendere come l'esclusiva della Grande N abbia superato le 20 milioni di unità vendute in tutto il mondo.

Si tratta di una conferma molto interessante, dal momento che il sito ufficiale giapponese della Grande N non si aggiorna da qualche mese, segnalando che Super Smash Bros Ultimate sia fermo a 19,9 milioni di copie vendute. Purtroppo non ci è dato sapere quale sia l'attuale posizione del gioco nella classifica dei titoli più venduti di sempre su Switch, ma è molto probabile che il brawler con protagonisti i personaggi di numerosissime proprietà intellettuali Nintendo e non solo continui ad occupare il terzo posto. In questa classifica, ferma al 30 giugno 2020, troviamo invece Mario Kart 8 Deluxe al primo posto con 26,74 milioni di copie seguito da Animal Crossing: New Horizons con 22,40 milioni di copie.

Vi ricordiamo che nel corso delle prossime settimane arriveranno due nuovi Amiibo di Super Smash Bros Ultimate, ovvero Joker di Persona 5 e l'eroe di Dragon Quest. Nel caso in cui ve lo foste perso, inoltre, lo scorso mese è stato introdotto un nuovo stage di Super Smash Bros Ultimate.