Super Smash Bros. Ultimate: svelato il periodo di lancio di Pianta Piranha

Mediante un messaggio in-game apparso ai videogiocatori di Super Smash Bros. Ultimate nelle scorse ore, Nintendo ha svelato che Pianta Piranha, il primo dei sei lottatori aggiuntivi del picchiaduro crossover, debutterà nel corso del mese di febbraio.

Pianta Piranha è un personaggio offerto gratuitamente ai primi acquirenti di Super Smash Bros. Ultimate. Per ottenerlo dovete utilizzare i Punti d'Oro My Nintendo derivanti dall'acquisto entro e non oltre il 31 gennaio. Riceverete un codice per il download all'indirizzo e-mail associato. Durante il mese di febbraio Pianta Piranha verrà anche resa disponibile all'acquisto separato. Tenete tuttavia presente che non fa parte dei personaggi inclusi nel Fighters Pass.

Il Fighter Pass, venduto al prezzo di 24,99 euro, offre cinque personaggi aggiuntivi, ognuno dei quali associato ad uno scenario e a svariati brani musicali aggiuntivi. Al momento è nota l'identità di uno solo di essi, Joker di Persona 5. La sua data di debutto risulta ancora ignota.

Super Smash Bros. Ultimate è disponibile esclusivamente per Nintendo Switch, piattaforma sulla quale ha frantumato ogni record: grazie alle oltre 2,62 milioni di copie piazzate dal lancio, è diventato il titolo della serie più venduto di sempre in Giappone.