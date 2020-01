Super Smash Bros. Ultimate: svelato in video il nuovo personaggio, Byleth di Fire Emblem

Nel corso dell'ultimo Direct su Super Smash Bros. Ultimate, Masahiro Sakurai ha presentato in video il nuovo personaggio del picchiaduro brawler in esclusiva su Nintendo Switch, Byleth di Fire Emblem Three Houses.

Il fiero eroe del GDR tattico sviluppato da Intelligent Systems sotto l'egida di Koei Tecmo sarà disponibile a partire dal 29 gennaio all'interno del Challenger Pack 5.

A detta dello stesso Sakurai, l'introduzione di questo nuovo personaggio è stata tenuta segreta a gran parte dello staff di Nintendo, proprio per limitare al massimo le fughe di notizie prima di questo annuncio soprattutto in virtù della calorosa accoglienza ricevuta in madrepatria da Three Houses a metà 2019. Anche a livello internazionale, il nuovo Fire Emblem ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, rappresentando di fatto il miglior lancio di sempre per la serie in USA.

Per quanto riguarda la trasposizione di Byleth in Super Smash Bros. Ultimate, vi rimandiamo alla visione dello streaming di annuncio con Sakurai per avere un primo assaggio delle tecniche di combattimento e dell'ampio ventaglio di abilità del nuovo personaggio proveniente dalla dimensione fantasy di Fire Emblem. In attesa di approfondire ulteriormente la conoscenza di questo eroe con la scheda e le immagini di Nintendo, fateci sapere con un commento che cosa ne pensate di questo annuncio e se, magari, desideravate un altro personaggio per il Challenger Pack 5.