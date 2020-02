Super Smash Bros. Ultimate per Switch: Cydonia gioca al brawler Nintendo con la community

In occasione dell'ultimo streaming tenuto sul canale Twitch di Everyeye.it, Cydonia ha sfidato gli appassionati di Super Smash Bros. Ultimate e discusso delle novità che interesseranno il picchiaduro brawler per Nintendo Switch di Masahiro Sakurai.

Nel corso della trasmissione, Francesco "Cydonia" Cilurzo ha così potuto offrire i suoi giudizi sui lottatori che impreziosiscono il roster di Super Smash Bros. Ultimate, illustrando poi le novità che ci attendono da qui ai prossimi mesi con l'arrivo dei prossimi combattenti dell'ultimo Fighter Pass.

Dalle differenze nelle tecniche di combattimento alle sorprese che promette di riservarci il team diretto da Sakurai, lo streaming tenuto da uno dei massimi esperti italiani in materia di Pokémon ha toccato ogni aspetto dell'offerta contenutistica che andrà a tratteggiare l'esperienza ludica degli appassionati del picchiaduro, a cominciare ovviamente dalle abilità del nuovo personaggio di Byleth proveniente da Fire Emblem.

