Super Smash Bros. Ultimate: Terry di Fatal Fury si unirà al roster a novembre

Durante il Nintendo Direct appena terminato, la casa di Kyoto ha finalmente svelato l'identità del prossimo lottatore aggiuntivo di Super Smash Bros. Ultimate: si tratta di Terry Bogard, in arrivo nel corso del mese di novembre direttamente dalla celebre serie picchiaduro di SNK Fatal Fury per NeoGeo.

Anche in questo caso, i rumor trapelati nelle scorse ore si sono rivelati veritieri. Il suo annuncio è arrivato al termine di un trailer realizzato con uno stile grafico in 16-bit che farà la felicità dei giocatori più nostalgici. Lo trovate in apertura di notizia, buona visione!

Terry andrà quindi ad unirsi agli altri tre lottatori del Fighter Pass di cui già conoscevamo l'identità, ovvero Joker e Hero (Dragon Quest), entrambi già disponibili da diverso tempo, e Banjo-Kazooie, arrivati proprio quest'oggi. Il quinto combattente non è ancora stato svelato. Super Smash Bros. Ultimate, ricordiamo, è disponibile esclusivamente su Nintendo Switch.