Super Smash Bros Ultimate: il Throwback Throdown europeo inizia il 23 ottobre!

Venerdì 23 ottobre, per due intense ore, dalle 18.00 alle 20.00, i giocatori di Super Smash Bros. Ultimate, appartenenti ai paesi europei ammessi, si sfideranno nel Super Smash Bros. Ultimate European Online Challenge - Throwback Throwdown.

Poiché il tema di questa Online Challenge è Throwback Throwdown, solo gli scenari e gli oggetti dall’originale Super Smash Bros. su Nintendo 64 saranno disponibili.

Con sette primi premi e 99 premi più contenuti disponibili, servirà tenacia, coraggio e più di un pizzico di conoscenza della vecchia scuola per diventare vincitori.

Super Smash Bros. Ultimate per Nintendo Switch include tutti i personaggi della storia della serie, con un roster di 69 personaggi, più altri disponibili all’acquisto attraverso il Fighter Pass. Tutti i personaggi possono essere utilizzati per il Throwback Throwdown, quindi i giocatori potranno scegliere il loro preferito e dare il meglio di sé!

Ogni sfidante competerà per il regionale premio più ambito, 10,000 punti d’oro My Nintendo, del valore di €100 in caso di acquisti sul Nintendo eShop di Nintendo Switch. I giocatori che non vinceranno il primo premio, ma si saranno comunque piazzati tra i primi 100 della classifica europea, vinceranno 1,000 punti d’oro My Nintendo, del valore di €10 sul Nintendo eShop.

La posta in gioco è davvero alta, e solo due ore per competere! Ulteriori informazioni e le il regolamento completo sono disponibili sul Portale tornei Super Smash Bros. Ultimate.