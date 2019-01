Super Smash Bros. Ultimate è il titolo più venduto della serie in Giappone

Super Smash Bros. Ultimate ha frantumato ogni record diventando il titolo più venduto della serie in Giappone in appena cinque settimane. A rivelarlo è stata la redazione di Famitsu, che nell'ultimo numero del settimanale ha pubblicato i dati di vendita di tutti i capitoli della saga picchiaduro.

Il titolo per Nintendo Switch, lanciato lo scorso 7 dicembre, ha già venduto 2,62 milioni di copie nel Sol Levante, più che sufficienti a mettere dietro tutti gli altri episodi:

Super Smash Bros. Ultimate (Switch) – 2,62 milioni

Super Smash Bros. 4 (3DS) – 2,55 milioni

Super Smash Bros. Brawl (Wii) – 2,37 milioni

Super Smash Bros. (N64) – 1,97 milioni

Super Smash Bros. Melee (GameCube) – 1,51 milioni

Super Smash Bros. 4 (Wii U) – 746 mila

C'è da precisare, inoltre, che i dati forniti da Famitsu includono solo ed esclusivamente le vendite effettuate sul mercato retail. Al totale, quindi, andrebbero aggiunte molte altre copie (probabilmente nell'ordine delle centinaia di migliaia), visto che il mercato digitale ormai riveste un ruolo decisamente importante. Ciò aumenterebbe ancor di più il distacco dai precedenti episodi.

Un successo senza eguali, trainato anche dagli eccezionali numeri fatti registrare da Nintendo Switch, che nel Sol Levante ha sfondato il muro delle 7 milioni di unità vendute in meno di due anni di commercializzazione. Cogliamo l'occasione per ricordarvi che oggi è l'ultimo giorno utile per usufruire del raddoppio dei punti esperienza in Super Smash Bros. Ultimate.