Super Smash Bros Ultimate: sarà Tracer di Overwatch il prossimo lottatore aggiuntivo?

Nelle ultime ore sta accendendo le speranze dei fan la comparsa di alcuni accessori per Nintendo Switch a tema Overwatch, per molti un primo segnale dell'arrivo dello sparatutto sulla console ibrida.

Oltre alla presenza sul listino di Amazon dell'oggetto su licenza ufficiale di Nintendo e Blizzard, troviamo anche un possibile leak apparso su 4Chan, secondo il quale la Grande N annuncerà il prossimo 12 settembre 2019 un personaggio aggiuntivo di Super Smash Bros Ultimate di sesso femminile, la cui identità confonderà molti appassionati. Secondo alcuni fan si tratta proprio di Tracer, una delle più popolari eroine di Overwatch che potrebbe così aggiungersi al ricco roster del picchiaduro. Questo messaggio non fa precisi riferimenti allo sparatutto Blizzard ma, essendo stato pubblicato qualche giorno fa potrebbe avere un collegamento proprio con i rumor sulla possibile versione Switch del gioco.

Va precisato che si tratta di semplici speculazioni che potrebbero rivelarsi del tutto false. Bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana per scoprire se effettivamente stia bollendo qualcosa in pentola, dopotutto Blizzard e Nintendo hanno già collaborato per portare sulla console ibrida il terzo capitolo di Diablo.

A proposito di Overwatch, sapevate che da qualche giorno Sigma è disponibile su PC e console?