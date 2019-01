Super Smash Bros. Ultimate: trapela la presunta lista di tutti i personaggi DLC

Proseguono i rumor sull'identità dei cinque personaggi aggiuntivi di Super Smash Bros. Ultimate, che si uniranno al roster del picchiaduro tramite DLC e facenti parte del Fighter Pass.

L'indiscrezione di cui stiamo per parlarvi è stata lanciata da un utente del forum giapponese 5Channel, un certo Mr. Anonymous Desperate. Risale allo scorso 9 dicembre, due giorni dopo l'annuncio del primo personaggio aggiuntivo (Joker di Persona 5), ma sono tornati in auge poiché sono stati in parte avvalorati da un altro e ben più recente leak.

In quell'occasione, innanzitutto, l'utente ha svelato l'esistenza di un nuovo progetto legato a Persona 5, previsione che si è poi concretizzata per davvero con l'annuncio di Persona 5 R da parte di Atlus, avvenuto il 30 dicembre. In aggiunta a ciò, ha affermato che gli altri 4 personaggi aggiuntivi del Fighter Pass saranno:

Erdrick , eroe ricorrente della serie Dragon Quest

, eroe ricorrente della serie Dragon Quest Ryu Hayabusa , protagonista di Ninja Gaiden

, protagonista di Ninja Gaiden Steve , personaggio base di Minecraft

, personaggio base di Minecraft Doomguy, il Marine della serie DOOM

Il rumor riguardante Erdrick, come vi abbiamo già riferito, ha acquisito ancor più consistenza in seguito al recente datamining del codice del gioco. È stata infatti trovata una stringa di testo che fa riferimento ad un eroe, che in molti hanno associato al personaggio in questione, protagonista di Dragon Quest III. Secondo il leak di 5Channel, le sue skin alternative saranno Anlucia di Dragon Quest X e il personaggio principale di Dragon Quest XI.

L'inclusione di Ryu sarebbe giustificata dai festeggiamenti per il trentesimo anniversario della serie, approdata in Giappone nel 1989. Le skin alternative di Steve potrebbero essere Alex (altro personaggio di Minecraft) e Master Chief. L'inclusione del protagonista di Halo in un gioco Nintendo potrebbe sembrare implausibile, ma ricordiamo che l'eroe in armatura verde è già presente in Minecraft per Switch. La scelta di Doomguy, invece, potrebbe essere stata fatta per promuovere il lancio di DOOM Eternal, che arriverà al day-one anche sull'ibrida. Tra le skin alternative potrebbe essere inclusa la sua versione di DOOM 64.

Ci teniamo a precisare che nessuna di queste informazioni è stata confermata in via ufficiale da Nintendo, pertanto vi consigliamo di prenderle per le pinze. In ogni caso, rappresentano un interessante spunto di discussione: vi riterreste soddisfatti nel caso venissero confermati questi personaggi?