Super Smash Bros Ultimate: troppi lottatori con la spada? Sakurai non può farci nulla

In occasione del debutto di Pyra e Mythra nel roster di Super Smash Bros Ultimate, Masahiro Sakurai è stato intervistato dal canale YouTube giapponese Washa Live e in questa occasione ha risposto a una domanda relativa alla presenza di numerosi lottatori con la spada nel celebre picchiaduro.

L'intervistatore solleva una questione interessante, da tempo la community si lamenta del fatto che la maggior parte dei nuovi lottatori utilizzino uno spada. Sakurai è consapevole del fatto che "molti non siano contenti di questa scelta" ma al tempo stesso sottolinea come lui non possa farci nulla:

"Che ci crediate oppure no, non sono io a decidere se un personaggio con la spada deve entrare nel roster oppure no. In ogni caso non vedo il problema, anche se il prossimo lottatore dovesse avere una spada, lo bilanceremo al meglio come abbiamo sempre fatto in questi anni."

Sakurai conclude affermando che "realizzare personaggi con la spada è più semplice rispetto ad altri" e chiude definitivamente l'intervento ricordando (scherzando, chiaramente) di "non poter andar oltre, altrimenti riceverei notizie dai legali di Nintendo."

Pyra e Mythra di Xenoblade Chronicles 2 sono ora disponibili in Super Smash Bros Ultimate insieme all'aggiornamento 11.0.0 che risolve bug minori e migliora il bilanciamento di alcuni personaggi.