Super Smash Bros Ultimate: tutte le modalità del picchiaduro Nintendo nel nostro Video Speciale

Super Smash Bros Ultimate, dopo una lunga attesa, è finalmente giunto sui nostri scaffali con la sua incredibile mole di contenuti: in questo video speciale, vi proponiamo quindi una panoramica generale delle modalità presenti all'interno del picchiaduro Nintendo.

Super Smash Bros Ultimate è un picchiaduro solido e robuto, dotato di tantissime modalità multiplayer e di uno Story Mode, una delle più interessanti novità di questa nuova edizione del gioco Nintendo. Forte di un bilanciamento impeccabile, che lo rende adatto a qualsiasi tipo di utenza, Ultimate è il capitolo della serie più grande, completo e soprattutto equilibrato: è il culmine dell'evoluzione di una saga in cui sostanza e qualità convivono in armonia, nonché un grande capolavoro che chiude nel migliore dei modi possibili il 2018 di Switch.

La Day One Patch (1.1) ha portato in dote anche un nuovo livello di difficoltà per la modalità storia, oltre ad un miglior bilanciamento generale del gameplay, per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Super Smash Bros Ultimate e allo speciale dedicato a tutte le modalità di gioco.